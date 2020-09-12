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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta şehirlerarası otobüs bileti HES kodu dönemi

İHA

Muş'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü bilet işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak kararı aldı.

Muş’ta şehirlerarası otobüs bileti HES kodu dönemi

Muş’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü bilet işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak kararı aldı.
Muş valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11 Eylül 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları alındığı belirtildi. Alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede 31 Mayıs 2020 tarih ve 131 İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir. Bu bağlamda; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internettelefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Valilik ve Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Covid19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler 11 Eylül 2020 tarih ve 235 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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