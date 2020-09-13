Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Muş’a güneydoğu illerinden gelerek hayvanlarını 45 ay boyunca yaylalarda otlatan göçerler, havaların soğuması ile zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.
Muş’a her sene gelen ve yılın 45 ayını yaylalarda geçiren göçerler, hayvanlarını yürüterek Mardin, Batman ve sıcak illere geri götürmeye başladı. Sıcak şehirlere hayvanlarıyla birlikte yürüyecek olan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla Muş’u terk ediyor. Siirt’ten gelerek Kozma Dağı bölgesinde hayvanlarını 56 ay boyunca otlattıklarını anlatan Hasıl Sağlam, “Şu anda havaların soğumasıyla Mardin’e gitmek üzere geri dönüşe geçtik” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.