Vali Doç. Dr. Gündüzöz’ün 33. Ahilik haftası mesajı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “33. Ahilik Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Doç. Dr. Gündüzöz 33. Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Medeniyet tarihine kültürümüzün armağan ettiği birçok değer vardır. Bu değerlerden biri de Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Türk Müslüman toplumunun ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik kurumudur. “Kardeşlik” anlamına gelen Ahilik, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturudur. Esnaf ve sanatkârlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sisteminin değerlerine bugün de sahip çıkmalıyız. Esnaf ve sanatkârın piri Ahi Evran Veli’nin “Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza kılavuzluk etmektedir. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına 33. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evranı Veli’yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizin Ahilik Haftası'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.