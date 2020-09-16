Malazgirt şehitliği olduğu değerlendirilen Ziyaret Tepe'de kazılar başladı



Muhammed Sami MARAL / MALAZGİRT (Muş),(DHA) MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 100'den fazla mezarın bulunduğu Ziyaret Tepe olarak bilinen alanda 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' projesi kapsamında kazı çalışmaları başladı. Proje yürütücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Orta Çağ Tarihi uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, "Çanakkale, Sarıkamış'tan sonra Malazgirt gibi var oluşumuzu sağlayan büyük zaferin şehitlerini Sultan Alparslan'ın, Selçuklu şehitlerinin gömüldüğü alanı tespit etmiş olmak bizi çok heyecanlandıracak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' projesinde çalışmalar devam ediyor. 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, savaş alanının tespit etmek için Malazgirt ilçesine bağlı, Oğuzhan, Yaramış, Kurtulmuşoğlu, Elmakaya, Bostankaya, Karakaya, Doğantaş köyleri ile Afşin Mahallesi'nde inceleme yaptı. Proje kapsamında bugün de akademisyenler Örenşar Köyü'nün doğusundaki yöre halkı tarafından Türbe Tepe ya da Ziyaret Tepe olarak bilinen 1800 metre rakımlı alanda kazı çalışması başlattı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik nezaretinde bölgede müslümanlara ait olduğu tahmin edilen 100'den fazla mezarın inceleneceği çalışmada arkeolog ve antropologlar kazıya başladı.

BÜYÜK ZAFERDEN İZLER ARANACAK

Kazı alanında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adnan Çevik, yöre halkı tarafından Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin bu bölgeye defnedildiğine inanıldığını söyledi. Yaptıkları yüzey araştırmasına göre bölgede 100'ün üzerinde mezar tespit ettiklerini belirten Çevik, "Bölgede 3 tane büyük türbe diye bilinen yer var. Anıtsal tepe burası. 100'ün üzerinde bir mezarlık alanın her hangi yerleşim yerine yakın olmayan tepenin üzerinde olması ilginç. Müslüman mezarı olarak belirlediğimiz mezarlar kaçak kazılarla açılmış. Bir kaç mezardaki kemik kalıntıları da bu alana odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Mezarların birbirine benzeyen boyutları aynı anda gömüldüğü izlenimi veren konumları da bizi harekete geçirdi. 3'üncü etap çalışmayı 14 Eylül itibariyle burada başlattık. Sondaj kazılarıyla çok örnek elde edebileceğimiz alanı açarak hakikaten yöre halkının anlattığı şekilde Malazgirt meydan muharabesiyle ilgisini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Hem mezarları açtığımız süreçte gömü alanlarındaki yatış biçimi, ölüm sebepleri, üzerlerinde kıyafet olup olmadığına dair bulgular en nihayetinde karbon 14 testleriyle yaşlındırarak bu mezarlık alandaki izlerin Malazgirt meydan muharebesiyle ilgisini tespit etmiş olacağız. Bu da araştırmanın boyutunu çok farklı bir yere yöneltmiş olacak. Çanakkale, Sarıkamış'tan sonra Malazgirt gibi var oluşumuzu sağlayan büyük zaferin şehitlerini, Alparslan'ın Selçuklu şehitlerinin gömüldüğü alanı tespit etmiş olmak bizi çok heyecanlandıracak. Ama şu an kesin bir şey söylemek için erken. Çalışmalara başladık. Bunların neticesinde savaş alanının tespiti anlamında da bize ipuçları verecek, bulunduğumuz tepe. Kaynaklar, Malazgirt meydan muharebesinin burada 150 kilometre karelik alanın içinde cereyan ettiğini söylüyor. Bu alanın içinde savaşın noktasal olarak nerede cereyan ettiği zaman içinde netleşecek bir durum" diye konuştu.

Yüzey taramaları sonrası mezarlık alana yoğunlaşmaya karar verdiklerini açıklayan Çevik, kazıların, 23 Eylül'e kadar devam edeceği bilgisini verdi. Arkeolog ve antrapologların 4 mezar üzerinde inceleme yaptığını ifade eden Çevik, elde edilecek verilere göre hareket edeceklerini söyledi. Türkiye'de ilk kez bu kadar kapsamlı savaş arkeolojisi yapıldığını belirten Çevik, araştırmada Malazgirt'in tarihler kimliğine de odaklanacaklarını bildirdi.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Muhammed Sami MARAL

2020-09-16 17:53:54



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