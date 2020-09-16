Muş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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Muş’un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 17.48’de merkez üstü Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.

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