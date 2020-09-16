Muş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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MUŞ, (DHA)MUŞ'un Korkut ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Muş MUŞ, (DHA)

2020-09-16 18:12:29



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