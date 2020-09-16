Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Depremin hemen ardından Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı ve Yünören köylerinde AFAD ekipleri inceleme başlattı. AFAD ekipleri, çatlakların meydana geldiği yapıları kontrol ederken, vatandaşlardan bilgi aldı. Yetkililer, havanın kararması nedeniyle hasar tespitini sabah sürdürmeye karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-16 21:13:38
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