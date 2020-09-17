Başkan Kartal’dan kazı ekibine tatlı ikramı

– Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal, Muş’un Malazgirt ilçesinde kutlu zaferin yaşandığı bölgenin tespiti için yürütülen kazı çalışmalarına katılanlara tatlı ikramında bulundu.

Malazgirt’te, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için üçüncü etap kazı çalışmaları Örenşar köyündeki ‘Grabido’ bölgesinde başlatıldı. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal da Örenşar köyündeki kazı çalışmasını ziyaret ederek, akademisyenlerle işçilere tatlı ikramında bulundu.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal, yaklaşık 10 üniversiteden 30 akademisyen tarafından “Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması” projesinin üçüncü etap kazı çalışmalarını yerinde ziyaret ederek, kazı başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik’ten bilgi aldı. Başkan Kartal, “Bugün burada tarihi ilçemizde çok önemli bir kazı çalışması yapılıyor. Örenşar köyümüzün doğusunda yöre halkının ‘Grabido’ dedikleri şehitlik tepesinde ‘Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması’ projesinin üçüncü etap çalışmaları devam ediyor. Bizde Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Teşkilatı olarak kazı çalışmalarını yerinde inceledik. Çok değerli hocalarımızdan kazılar hakkında bilgiler aldık. Bu kazı çalışmalarını başlatan Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, valimize, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüze, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik Hocamız ve çok değerli ekibine ve Örenşar Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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