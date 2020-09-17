Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Muş’un Hasköy ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1516 Eylül 2020 tarihlerinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında Hasköy ilçesi Otaç köyü kırsalında toprağa gömülü olarak tespit edilen 2 adet 500 litrelik jelikan bidon içerisinde; 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 kilogram deterjan, 5 metrekare çapında naylon, 2 adet mavi kapak jelikan ele geçirilmiş olup, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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