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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya’dan Gaziler Günü mesajı

İHA

Başkan Asya’dan Gaziler Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunarım. Bu duygularla aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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