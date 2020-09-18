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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’a atanan öğretmenler karanfillerle karşılandı

İHA

Bulanık’a atanan öğretmenler karanfillerle karşılandı

– Muş’un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilçeye yeni atanan öğretmenleri karanfillerle karşıladı.
Bulanık’ta göreve yeni başlayan 110 öğretmenin eğitime güç katacağına inandığını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Bizim gülen yüzümüz, toplumun güler yüzü olacağı için ilçemize yeni atanan öğretmen kardeşlerimizi güler yüzle ve karanfillerle karşılamak istedik. Bizim mesleğimiz diğer mesleklerden farklıdır. Gönül zenginliğinin en bol olduğu meslek bu meslektir. Yorulmadan usanmadan, yılmadan ve sevgimizi katarak bu mesleği icra ediyoruz. Gerek aileleriyle birlikte gelen, gerekse tek başına gelen öğretmenlerimize barınma yerleri ayarlanarak kolaylıklar sağlandı. Erkek ve bayanlar için geçici olarak iki tane okulumuzun pansiyonunu tahsis ettik. Ayrıca bu göreve yeni başlayan arkadaşlarımızın banka işlemlerini burada müdürlüğümüzde gerçekleştiriyoruz. Bankalarımız tarafından görevlendirilen arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın tüm işlemlerini burada gerçekleştiriyorlar. 21 Eylül’de atandıkları okullarda eğitim ailemizin bir üyesi olarak görevlerinde olacaklar” dedi.
Bulanık’a yeni atanan öğretmenler ise böyle bir uygulamayı başlatanlara çok teşekkür etti.

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