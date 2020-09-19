Bulanık’ta 18 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlamını belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Emin Acuner yaptı. Acuner, "Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve Gazilik unvanını verilmiş bu vesile ile bu gün gaziler günü olarak kabul edilmiştir. Ülkesine ve milletine adanmış kahramanlık ve cesaretine hayran kılınan şerefli gazilerimizin günü kutlu olsun. Milletin bağımsızlığımızı, vatanın milletin milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafıza etmek amacıyla vatanımızın her karış topağına kanlarını akıtan Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran gazilerimizi ve bu uğurda can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onları şükranla minnetle anıyoruz" dedi.

Törenin son bulmasının ardından şehit ve gazi yakınları ile İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında mesafe çerçevesinde hatıra fotoğrafı çekerek onlarla sohbet etti.

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