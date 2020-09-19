Varto’da gaziler günü etkinliği

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Muş'un Varto ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Kadir Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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