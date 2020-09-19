Hayırsever esnaftan giysi yardımı

İzmir’de yaşayan Malazgirtli hayırsever Ercan Birer, Muş’un Malazgirt ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet gönderdi.

Malazgirtli işadamı Ercan Birer tarafından gönderilen çok sayıda kıyafet, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Malazgirt’te gazetecilik yapan Sami Demir’in önerisi üzerine yardım malzemelerini gönderdiklerini ifade eden Malazgirtli Ercan Birer, gazeteci Sami Demir ile irtibata geçerek, doğduğu ilçesine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için kıyafet yardımı yapmak istediğini söyledi. Buraya yapılan yardım kendi için çok büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Birer, "Yapacağımız yardımların ilk etabında çok sayıda kot pantolonu, tişört ve gömlek gönderdik. Geçtiğimiz yıllarda da böyle etkinlikler yapmıştık. İnşallah bundan sonra bu yardımlar her yıl olduğu gibi devam edecek. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yapacağımız giyim yardımları, imkânlarımız doğrultusunda devam edecek" dedi.

Yardımların yapılmasında ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen gazeteci Sami Demir ise “Malazgirtli işadamı Ercan Birer kardeşim benim önerim ile çok sayıda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere birçok kıyafet yolladılar. Bu kıyafetleri daha önceden tespit ettiğim ailelere dağıtacağım. Hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

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