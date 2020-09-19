Konakkuran Belediyesi'ne modern itfaiye aracı

– Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belediyesi kendi imkânlarıyla aldıkları son model 3,5 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracını belde halkının hizmetine sundu.

Yeni alınan itfaiye aracı ile araç filosunu genişleten Konakkuran Belde Belediyesi, beldede başlattığı hizmet atağını gerçekleştirmeye devam ediyor. Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, belediyenin araç filosunun belediyenin imkânları doğrultusunda modern araçlarla yenilenemeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Ömeroğlu, ”Belediye başkanı olduğumuz günden bugüne belde halkımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tamamıyla belediyemizin imkânları ile aldığımız yeni tam donanımlı, son teknoloji, 2020 model itfaiye aracını belde belediyesine kazandırmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yeni aracımızı belediye personelimizin ve çok değerli Konakkuranlı kardeşlerimizin hizmete sunduk. Bu manada bize her daim desteklerini esirgemeyen tüm belde halkına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konakkuran Belediyesi itfaiye aracı Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu tarafından belde halkına tanıtımı yapıldı.

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