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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar öğretmenler okullarını sabunlu suyla yıkadılar

İHA

Fedakar öğretmenler okullarını sabunlu suyla yıkadılar

Muş’un Bulanık ilçesinde Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarını temizleyerek hazır hale getirdi.
Bulanık Turgut Özal ve Ortaokulu'nda öğretmenler, 636 öğrencinin eğitim göreceği okulu kendi imkânlarıyla aldıkları malzemelerle temizledi. Kendi imkanlarıyla aldıkları temizlik malzemeleriyle okula gelen öğretmenler, sınıf, tuvalet, kapı, pencere, sıra, masa ve koridorlarını yıkayıp fırçalayarak temizledikten sonra tüm okulu dezenfekte ederek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdiler.
Aynı zamanda fedakâr öğretmenler, çocukların bilgilenmeleri amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için yazılı uyarıları da koridor duvarlarına yapıştırdı. Turgut Özal Okul Müdürü Kamuran Aydın, öğretmenlerle okulu yeni döneme hazırlamak için ellerinden geldiğince çaba göstererek öğrencilere daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını dile getirdi. Öğretmenlerin gönüllü olarak okulu temizlediklerini ifade eden okul müdürü Kamuran Aydın, " Eğitim öğretim yılı başlamadan önce bütün öğretmen arkadaşlarla okulumuzun temizliğini yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlar kendileri gönüllü olarak okulu temizlemek istediler. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin işi sadece eğitim öğretim değil, tüm öğrenci velilerle bire bir ilgileniyorlar. Temizliğimizi yaptık. Pandemi ile ilgili görsellerimizi hazırladık. Biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz, aynı özveriyi velilerimizden de bekliyoruz. Onlardan çocukların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için destek olsunlar. Bir öğretmen her zaman rol model olmalıdır. Biz okulumuzun temizliğini yaptık, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız dezenfektelerle her tarafı dezenfekte ettirdik. Öğretmenlik sadece derslere girip çıkmak değil okulu da temizleyerek öğrencilerimize hazırladık. Öğrencilerimize temiz bir eğitim öğretim ortamı hazırladık" dedi.
Bilinçli, üretici ve istikbale umutla bakan gençlerin yetişmesi noktasında herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirten Okul Müdürü Kamuran Aydın; “Okuldaki öğretmenlerimiz Türkiye'nin farklı illerinden geldiler. Hepsi kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bütün öğretmenlerimize bu fedakârlıklarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Öğretmenlik yeri geldiğinde öğrencinin annesi yeri geldiğinde babası olabilmek ve onların duygularına hitap edebilmektir. Daha iyi bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Biz üzerimize düşen her şeyi yaparken, aynı fedakarlığı, aynı azmi velilerimizden de bekliyoruz. Veli okul işbirliğiyle istediğimiz başarıyı yakalayabiliriz" diye konuştu.

"Özlediğimiz öğrencilerimizi bekliyoruz"
Pandemi nedeniyle öğrencilerden uzun süre ayrı kaldıklarını ifade eden Müdür Aydın, "Pandemi dolayısıyla öğrencilere temiz bir ortam sağlamaya çalıştık. Her şey tamam, hiçbir eksiğimiz yok. Artık çok özlediğimiz öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bulanık Turgur Özal İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Galip Kılıç da okuldaki temizlik işinde öğretmenlere yardım ederek onlara emek ve özverileri için teşekkür ederek, "Öğretmen toplumun en büyük değeridir. Öğrenciler ise onların yoğurduğu bir hamur. Çocuklarımız onların sizin elinde şekil alıyor. Ben bu fedakarlıkta bulunan tüm öğretmen arkadaşlara velilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

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