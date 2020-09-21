Muş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.35 sıralarından yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.