Muş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.35 sıralarından yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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