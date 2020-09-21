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İbrahim Karateker, 3.5 aylık sakatlıktan şampiyon olarak döndü 3.5 ayı hastanede geçiren milli atlet, Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci oldu

İHA

İbrahim Karateker, 3.5 aylık sakatlıktan şampiyon olarak döndü 3.5 ayı hastanede geçiren milli atlet, Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci oldu

Macaristan’da 2019 yılında yapılan Avrupa Pist Şampiyonası engel parkurunda yarışan ve son 50 metrede arkasındaki sporcuyu kontrol ettiği sırada engele takılıp düşen Muşlu milli atlet İbrahim Karateker, hastanede geçirdiği 3.5 aylık tedavi sürecinin ardından Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci oldu.
Muşlu milli atlet İbrahim Karateker, geçirdiği 3.5 aylık sakatlığın ardından pistlere geri döndü. Diz kapağı dönen ve kolunda çıkık oluşan Karateker, zorlu sürecin ardından her şeye rağmen sporu bırakmadı ve yarışlara daha iyi hazırlandı. İstanbul’da düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda 9.38.36’lık derecesiyle 1. olan Balkan şampiyonu milli atlet Karateker, Konukbekler beldesinde bir yandan hayvanlara bakarken, bir yandan da anne ve babasına bahçe işlerinde yardımcı oluyor. Yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatan Karateker, “Muşluyum, atletizmle uğraşıyorum. 3 bin metre engel koşuyorum. Ben, bu işe küçükken başladım. Ailem ve okul müdürüm sayesinde başladım. Onların sayesinde buralara geldim. 1213 Eylül'de Balkan Şampiyonası'nda, 12 ülke arasında birinci oldum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Orada birinci oldum ve bayrağımızı dalgalandırdım. 2021 Temmuz’da pist Avrupa yarışımız var. Orada da inşallah en iyi şekilde ilk üçe girip bayrağımızı dalgalandırırım. Ailem başta olmak üzere hocalarım büyük destekçim oldu. Ben, yolda koştuğum sırada babam, araçla arkamdan beni takip edip destek çıkıyor. Ağabeylerim, annem, babam, ablalarım hepsi bana destek çıktı” dedi.

“Sporcuyu kontrol etmek için arkama baktım ve o arada ayağım engele takıldı düştüm”
Sporcuyu kontrol etmek için arkasına dönüp baktığı sırada engele takılıp düştüğünü kaydeden Karateker, “2019 Temmuz ayında Macaristan’da yapılan Avrupa Pist Şampiyonası engel parkurunda yarıştım. 2 bin engelde yarıştığım sırada son 50 metrede arkama sporcuyu kontrol etmek için baktım ve o arada ayağım engele takıldı düştüm. Diz kapağım yerinden çıktı, menüsküs yırtığı oluştu ve birde kolum yerinden çıktı. Sonrasında Muş’a döndüm ve 1.5 ay hastanede kaldım. Daha sonra 2 ayda toparlanma sürecine girdim. Yani ailem ve hocalarım sayesinde, antrenörlerim sayesinde toparlanıp aynı seviyeme geldim. Bu sene 1213 Eylül’de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Önümde Avrupa Pist Yarışı var. İnşallah o yarışta da en iyi şekilde koşar; 1, 2, 3. sırada yer alırım. Köyde yaşıyorum. Bir yandan atletizmle, bir yandan hayvanlarla, bir yandan da bahçeyle uğraşıyorum” diye konuştu.
İbrahim Karateker’in babası Hadi Karateker ise ilk zamanlarda İbrahim’i tepelere çıkarıp kendisinin çalıştırdığını belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bir heyet geldi ve baktılar ki İbrahim gelecek vaat ediyor. İbrahim’i gençlik spor kampına yerleştirdiler. Oğlum, yurt içi yarışmalarına gitti. Yurt içinde birkaç kez Türkiye birinciliği elde etti. Daha sonra yurt dışına gitmeye başladı. Şu anda oğlumun 60’ın üzerinde madalyası var. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye’mizi temsil etti, ilimizi temsil etti, Türk Bayrağımızı dalgalandırdı. İnşallah Avrupa şampiyonluğuna gidecek. Biz de onun için elimizden gelen imkanları sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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