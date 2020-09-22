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Varto’da "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" semineri

İHA

Varto’da "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" semineri

Muş'un Varto ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarına "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" konulu bir seminer verildi.
Özellikle korona virüs tedbirleri göz önüne alınarak iki seanslı olarak Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda verilen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Tepe, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirterek, “Bakanlığımızca il il, ilçe ilçe seminerler düzenlenmektedir. Valimizin talimatları ile eylül ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerimizde muhtarlara yönelik seminer verilmektedir. Bugün burada toplanmamızın amacı da budur. Hepiniz hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.
Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sinem Şahin tarafından "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" konulu bir seminer verildi.

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