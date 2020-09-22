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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan sevgisi sayesinde veteriner hekim oldu

İHA

Hayvan sevgisi sayesinde veteriner hekim oldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Nur Muhammed Oktan, hayvanlara olan aşırı sevgisi sayesinde veteriner hekim oldu.
Tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan tarihi Malazgirt ilçesinde yaşayan hayvan sever genç Nur Muhammed Oktan, çocuk yaşından beri hayvanlara olan aşırı sevgisi sayesinde veteriner hekim olup doğduğu ilçede Oktan Veteriner Kliniği açtı. Çocuk yaşından beri hayvanları çok sevdiğini dile getiren genç Veteriner Hekim Nur Muhammed Oktan, hayvan sevgisinin kendisini ‘Veteriner Hekim’ yaptığını belirtti. Veteriner Hekim Oktan, “İlçemiz tarım ve hayvancılık ilçesi. Hemen hemen herkesin evinde mutlaka büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvanı vardır. Çocukluğumda evimizin etrafında hep hayvanlar gezerdi. Bende onları çok sever, evden götürdüğüm yiyecekleri onlara verirdim. Çocukluğumdan beri hep veteriner hekim olup, doğadaki tüm canlı hayvanlara yardım etmek istiyordum. Okudum, azmettim, sonunda amacıma ulaşarak veteriner hekim olarak çok sevdiğim ilçemde bir veteriner kliniği açtım. Bu kliniği açmamın tek sebebi, ilçemde tarım ve hayvancılık ile uğraşan üretici kardeşlerime biraz daha faydalı olmak. Çocukluğumda yaşadıklarım bana tecrübe oldu. Komşumuzun bir ineği doğumda ölmüştü. Komşumuzda bu olaya çok üzülmüştü. Bende ilçemdeki hiçbir üreticimizin hayvanları ölmesin, tedavi edelim, yardımcı olalım diye bu kliniği açtım” dedi.
Genç Veteriner Hekim Nur Muhammed Oktan tarafından açılan Oktan Veteriner Kliniğinde ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların yanında evcil hayvan sahiplerine de hizmet verecek. Malazgirt’te evcil hayvanlar için özel bir klinik olmadığını tespit eden Veteriner Hekim Oktan, yaptığı araştırmalar sonucu ilçedeki bu eksikliği gidermek için bu kliniği açtığı belirtti. Yılankıran Caddesi’nde oluşturulan son derece modern bir klinik ile artık evcil hayvan sahipleri tedavi için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak.
Erzurum Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olan Veteriner Hekim Nur Muhammed Oktan, açtığı klinikte büyük ve küçükbaş hayvan ile tüm evcil hayvanlara teşhis, tedavi ve çeşitli operasyonlar yapılabilecek. Röntgen, laboratuvar desteğinin de bulunduğu klinikte hayvanlar için her türlü vitamin ve tedavi ilaçlarını da bulmak mümkün.

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