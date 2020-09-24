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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Millet Bahçesi projesinin yüzde 65’i tamamlandı

İHA

Muş Millet Bahçesi projesinin yüzde 65’i tamamlandı

Muş’ta eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi projesi hızla ilerliyor. 44 bin 600 metrekare alan üzerine uygulanan projenin yüzde 65’i tamamlandı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, canlı yayın konuğu olduğu televizyon kanalı ekranlarından dev proje hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan ve tamamlandıktan sonra Muş Belediyesine devredilecek olan ‘Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları sürüyor. Şehrin merkezi konumundaki alanda uygulanan ve Muş’a yeni bir nefes verecek olan projede önemli bir mesafe kat edildi. Belediye Başkanı Feyat Asya, Millet Bahçesi projesi hakkında TRT Kurdi’de yayınlanan sabah haberleri programında açıklamalarda bulundu.

16 milyon TL’lik projenin bu yılsonunda tamamlanması hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok ilde başlatılan Millet Bahçesi projesinin Muş’ta da uygulandığını ifade eden Başkan Asya, “Şehrimizin yeşil alan kapasitesini arttırmak ve vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak üzere takip ettiğimiz projelerden biri olan Millet Bahçesi’nde çalışmalar iyi bir şekilde ilerliyor. TOKİ tarafından ihale edilip uygulanan proje bu yılın başında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak başlatıldı. Mevcut yapıların yıkımının ardından uygulanan projede önemli bir mesafe kat edildi. Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi projesinde millet kıraathanesi, idari, satış ve kontrol birimleri ile birlikte 23 bin 500 metrekare yeşil alana sahip olacak. 16 milyon 228 bin TL maliyetli bu projenin 24 Kasım 2020 tarihinde tamamlanarak belediyemize devredilmesi planlanıyor” dedi.

“Yeşil alanlar olası afet durumlarında toplama merkezi olarak da kullanılabilecek”
Muş’a yeni ve güzel bir mekan kazandırıldığının altını çizen Başkan Asya, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ilimizin yeşil alan konusunda yaşadığı sorunu hizmete açtığımız park ve mesire alanları ile tamamen gidermiş olduk. Lale Vadisi, Ahmedi Hani, Göletli Park gibi vatandaşların geneline hitap eden yeşil alanların yanı sıra mahalle aralarında da birçok parkı hizmete sunduk. 43 bin metrekare olarak devraldığımız yeşil alanları 400 bin metrekarenin üzerine çıkarmış bulunmaktayız. Bu alanları hizmete açarken hem vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri mekanlar oluştururken, hem de olası afet durumlarında toplama merkezi olarak kullanılabilecek şekilde planlamalar yapıyoruz. Rabbim ilimizi, ülkemizi ve halkımızı afetlerden korusun. Ancak kaçınılmaz gerçeklerden olan bu tür durumların da tedbirlerini almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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