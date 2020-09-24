Muş’ta 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi

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Muş’un Hasköy ilçesinde Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram ağırlığında Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.

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