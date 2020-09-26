Muş Belediyesi meslek kursları ile kadınlara iş imkânı sağlıyor Yeni açılan güzellik ve saç bakım kursu yoğun ilgi görüyor

Muş Belediyesi sosyal projelerle vatandaşların beklentilerine karşılamaya devam ediyor. Son olarak güzellik ve saç bakımı kursunu da açan Muş Belediyesi, bu sayede kadınların meslek sahibi olmalarına öncülük ediyor.

Muş Belediyesi, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yeni bir kurs daha açıldı. Muş Belediyesi’ne ait kadın kültür merkezi ve bilgi evlerinde düzenlenen kurs ve etkinliklere yenisi eklendi. Kadın vatandaşlara yönelik açılan güzellik ve saç bakım kursu yoğun ilgi görüyor. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kursta kadın vatandaşlar hem meslek sahibi oluyor hem de alacakları sertifikalarla kendi işyerlerini açma imkanına sahip oluyorlar. 12 kursiyerin bulunduğu güzellik ve saç bakım kursu 25 Kasım tarihine kadar devam edecek. Korona virüs salgını dolayısıyla kursiyer sayısının kısıtlı tutulduğu kurslarda yine pandemi tedbirleri alınarak icra ediliyor. Meslek kursları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak şehrin genelinde yürüttüğümüz alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızı ihya edecek, onlara katkı sağlayacak sosyal faaliyetleri de aksatmamaya özen gösteriyoruz. Bu amaçla hizmete açmış olduğumuz sosyal tesislerimizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Her kesime hitap eden etkinlik ve kurslarla hemşerilerimize alternatif imkanlar sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde aşçılık ve halı dokuma kurslarını açmıştık. Yine kadın hemşerilerimize yönelik güzellik ve saç bakım kursunu da açtık. İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde düzenlediğimiz bu kurslarda kadın kardeşlerimizin meslek sahibi olmalarını kolaylaştırıyoruz. Her ne kadar pandemi dolayısıyla bu tür çalışmalarımız sekteye uğrasa da telafi etmek üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirleri alarak bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre hareket edeceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik de çalışmalarımız olacak. İnşallah hem bu sosyal tesislerimizin sayısını arttıracağız hem de bu tesislerin amacına uygun kullanılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız” dedi.

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