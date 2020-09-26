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Malazgirt´te 1800 metredeki beş mezarda, iskeletlere rastlandı

DHA

Malazgirt´te 1800 metredeki beş mezarda, iskeletlere rastlandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' 1800 rakımlı tepede açılan 5 mezarda, iskeletlere rastlandı. İslami usullere göre gömülmüş mezarlardaki iskeletlerden alınan numuneler, karbon-14 testi için laboratuvara gönderilecek.
Malazgirt ilçesinin tarihi kimliğinin ortaya konulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerin belirlenmesi için başlatılan 3 etap sondaj kazıları kapsamında tespit edilen mezarlardan beşi açıldı. Malazgirt'in Örenşar Köyü sırtlarında Müslüman mezarı olduğu değerlendirilen 1800 rakımlı tepede kazı çalışmalarıyla açılan mezarlarda, iskelet parçalarına rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmasında iskeletlerden alınan numuneler, karbon-14 testi için TÜBİTAK laboratuvarına gönderilecek.
Yeni sezon çalışmalarının 2021 yılı mayıs ayında başlayacağı kaydedilirken, asıl sondaj kazı çalışmalarının yeni sezonda tepenin tamamında yapılacağı öğrenildi. Belirlenen mezarlarda ve düşünülen alanda pek çok mezar tespit edilirken, hepsi İslami usullere göre gömülmüş iskeletlerden yaş tespiti için numunelerin alındığı kaydedildi. Yapılan testler sonucu mezarların tarihi hakkında net bilgiler elde edilecek. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2020-09-26 16:00:09

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