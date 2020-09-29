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Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu

DHA

Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17), serinlemek için girdiği Murat Nehri´nde boğuldu. Balık adamlar, Suriyeli gencin cansız bedenini çıkarırken, görgü tanıklarının bir kişi daha vardı iddiaları üzerine Murat Nehri'nde aramalar sürüyor.Olay, bugün saat 16.30 sularında Muş´a bağlı Muratgören köyünde meydana geldi. Bölgedeki köylerde çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş, serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan genç için vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis´in Tatvan ilçesindeki balık adamlar olay yerine gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı. Balık adamlar Suriye uyruklu Mahmut Tebaş´ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Görgü tanıklarının `bir kişi daha vardı´ ifadeleri üzerine, jandarma AFAD ve balık adamlar Murat Nehri'nde arama çalışmasını sürdürüyor.Suriye uyruklu Tebaş´ın cansız bedeni ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Murat Nehri'nde arama çalışmalarına katılan Alican köyü muhtarı Şaban Arslan, ikinci bir şahsın suda olma ihtimali karşısında aramaların sürdüğünü söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-29 19:58:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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