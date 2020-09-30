Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Kaymakam İlidi, esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyerek, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını söyledi. Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemine değinen Kaymakam İlidi, esnafa çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.