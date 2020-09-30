Müftü İmamoğlu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret

Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş’a atanan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya’ya iadei ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili Müftü İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş’taki tüm kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Belediye başkanlığı görevinden önce müftülükte görev yaptığını anımsatan Başkan Asya, önemli hizmetlerin yürütüldüğü bir kurumun mensubu olmaktan hep gurur duyduğunu belirterek Müftü İmamoğlu’na bir kez daha yeni görevinde başarılar diledi.

İl Müftüsü İmamoğlu da, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, Muş’un ve Muş halkının ihyası için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Başkan Asya, ziyaret anısında Müftü İmamoğlu’na hediye takdim ettikten sonra kendisini uğurladı.

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