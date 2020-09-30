Muş’ta kaçakçılık operasyonu

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Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 642 adet kaçak malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce eşya kaçakçılığıyla ilgili olarak 29 Eylül 2020 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda; 300 adet cep telefonu ekran koruyucusu, 150 adet şarj cihazı ve kablosu, 25 adet çoğaltıcı aparat, 20 adet hoparlör, 147 adet kulaklık olmak üzere toplam 642 adet yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen emtia (eşya) ürünleri ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

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