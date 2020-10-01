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Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske olmazsa olmazımız

DHA

Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske olmazsa olmazımız


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) KORONAVİRÜS tespit edilen ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görevinin başına geçtiği günden bu yana halkı salgına karşı bilinçlendirmeye çalışıyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Asya, "Tavsiyelere uyma zorunluluğumuz var. Maske olmazsa olmazımız" dedi.
Muş Belediye Başkanı Asya, AK Parti tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesi 11 Ağustos'ta Covid-19 testi yaptırdı. Muş Devlet Hastanesi´nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıkması üzerine Başkan Asya, evinde karantinaya alındı. Koronavirüsü yenen Başkan Asya, sağlığına kavuştuktan sonra görevinin başına döndü.
Bir araya geldiği ve karşılaştığı kişilere sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında uyarılarda bulunan Başkan Asya, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Ziyaret ettiği esnaf ile kahvelerde vakit geçiren ve yolda denk geldiklerine koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulunan Asya, uyarıların dikkate alınmasını ve hassasiyet gösterilmesini istedi. Asya, maskesi olmayan, maskeyi koluna, çene altına ve burnu kapatmayacak şekilde takanlara uyarılarda bulundu. 
'3 GECE ŞİDDETLİ EKLEM AĞRILARIM OLDU'
Maske takmayan kişilere uyarı sonrası maske dağıtan Başkan Asya, koronavirüse yakalandığı süreci ve yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Asya, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse, ben de yakalandım. Doğrusu virüsü kimden aldığımı iyi kestiremiyorum. Yani halk ile haşır neşir olma görevimiz ve sorumluluğumuz olduğundan dolayı bu süreçte de birçok yakın temaslarımız oldu. Hamdolsun, salgın sadece şahsımla sınırlandı. Yakın çalışma arkadaşlarım, aile içinde eşim ve çocuklarımdan kimseye bulaşmadı. O süreci çok şiddetli geçirmedik. Ancak 3 gece şiddetli eklem ağrılarım oluştu" diye konuştu.  
'MASKE OLMAZSA OLMAZ'
Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında tedbir ve önlemlere dikkat edilmesi çağrısında bulunarak, maskenin olmazsa olmazlar arasında yer almasını isteyen Başkan Asya, "Bu anlamda karantina sürecim bittiğinden bugüne kadar yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza şu telkinde bulunuyoruz; tavsiyelere uyma zorunluluğumuz vardır. Maske olmazsa olmazımız olmalı. Sosyal mesafeye mutlak suretle uyulmalı. Temizliğe mutlak süratle riayet etmeliyiz. Önce kendimiz sonra da yakın teması olan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bu anlamda koruma sorumluluğumuz ve görevimiz vardır. Temennimiz ve dileğimiz; bu tedbirlere birlikte uyarak, birlikte de bu sıkıntılı süreci ülke olarak insanlık alemi olarak bir an önce kurtulmamızdır. Bir kez daha maske, mesafe ve temizlik diyoruz" dedi.
'MUŞ, SALGINDA TÜRKİYE ORTAMASI ALTINDA'
Salgına karşı ilk günden bu yana Muş Belediyesi olarak başlattıkları çalışmaları hummalı sürdüklerini söyleyen Başkan Asya, dezenfeksiyon işlemlerinin ağırlıklı olarak devam ettiğini belirtti. Şehrin cadde ve sokaklarını belirli periyotlarla deterjanla yıkadıklarını da aktaran Asya, hijyen ve temizliği ön planda tutmak üzere çalıştıklarını vurguladı. Muş Belediyesi olarak bütün personelle gece gündüz demeden halkın sağlığı adına çalıştıklarının altını çizen Asya, koronavirüs salgınında Muş´un, Türkiye ortalamasının altında olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-01 09:42:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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