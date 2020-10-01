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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Eylül ayı içerisinde kent genelinde yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Ekim ayı meclis toplantısında alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Bir taraftan pandemi sürecinin sıkıntısı devam ederken diğer taraftan şehrimizin altyapı, üstyapı ve belediyemizin rutin hizmetleri de devam etmektedir” dedi.
Mahalle aralarında devam eden asfalt çalışmalarına değinen Başkan Asya, “Çalışma sezonumuzu yoğun ve verimli bir şekilde geçiriyoruz. Şu anda Saray Mahallemizde eksik kalan birkaç yolumuzun da asfaltlanmasının ardından ekiplerimiz Karşıyaka Mahallesi’ne geçmeyi planlıyor. Bu sezon da Kültür, Dere, Sunay, Saray, 15 Temmuz, Muratpaşa ve Yeşilçe mahallelerimizin cadde ve sokaklarındaki asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Karşıyaka Mahallesi’nin ardından Kale Mahallesi’nde yapacağımız asfalt çalışmaları ile bu yıl genel hatları ile programımıza göre hareket etmekteyiz. Mevsim şartları elverdikçe de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Yeni yol ve bulvar açma çalışmaları hakkında konuşan Başkan Asya, “Hepimizin hayali ve hasreti olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı şehrimize kazandırmak için gayretlerimiz devam ediyor. İlimize yakışır ve uzun yıllara hitap edecek bir bulvar yapmak için bazı kamu kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz. Yol üzerindeki elektrik hatlarının deplase edilmesi için VEDAŞ ile yaptığımız görüşme neticesinde gerekli çalışmalar başlandı. Söz konusu çalışma için ihale sürecini tamamlayarak önümüzdeki günlerde yer teslimi yaparak kazı çalışmalarına başlayacaklar. Bizler de ilgili kurumlarımızın oradaki çalışmaları ile birlikte kendi programımızı uygulayarak bir an önce bulvardaki çalışmaları tamamlayarak hizmete açmayı umuyoruz. Bu süreçteki katkılarından dolayı söz konusu güzergah üzerindeki tüm vatandaşlarımıza, iki sanayi sitemizin başkan ve esnafına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Çar Çayı kenarındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Asya, “İlimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan adımlar atmaya devam ediyoruz. Alternatif yollarla bu hedeflerimize ulaşmanın gayretindeyiz. Çar Çayı Deresi boyunca yeni yol açma çalışmalarını bu yıl başlattık. Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda eksik kalan ıslah çalışmalarına da kısa sürede başlanarak tamamlanacağı söylendi. Bizler de hemen akabinde bu bölgede yapacağımız yol ve peyzaj çalışmaları ile ilimize ayrı bir güzellik katacağız. Bununla birlikte Karşıyaka Mahallesi ile MuşKulp karayolunu birbirine bağlayan yolun yapımı için Garnizon Komutanlığımızla bir mutabakata vardık. Ekiplerimiz şu anda o bölgede dolgu çalışmaları yapıyor. Bu çalışmamızla şehrimizin her iki yakasında alternatif yollarla ulaşım ağını genişletmiş olacağız. Bu projemizin gerçekleştirilmesinde ciddi desteğini aldığımız Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz başta olmak üzere Garnizon Komutanımıza ve emek veren herkese şükranlarımı sunarım. Bunların yanı sıra belediyemizin şehir genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu anlamda canla başla samimiyet ve gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza ve sahada desteğini hep yanımızda gördüğümüz siz meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür eder, Ekim ayı meclis toplantımızın özelde ilimize, genelde ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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