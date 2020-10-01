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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Karadağ asaleten atandı

İHA

MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Karadağ asaleten atandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Alper Karadağ asaleten atandı.
MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Alper Karadağ, Yükseköğretim Genel Kurulunca Spor Bilimleri Dekanlığına asaleten atandı. 2016 yılında temelleri atılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), 2017 yılında kapılarını öğrencilerine açtı. 16 Haziran 2020 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülen BESYO; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde yetkinliğe sahip oldu. Rekreasyon bölümü için de önemli bir aşama kaydeden üniversite, 20212022 eğitimöğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesine beş bölümde öğrenci alan tek üniversite olmayı hedefliyor.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilinçli ve kararlı bir şekilde üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması ve kısa bir zaman içerisinde Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi sürecini destekleyen, bizatihi takip eden Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başta olmak üzere, üniversitemiz yönetim kurulu üyeleri ile senatörlerine, bu çatı altında yönetici olarak görev yapmış olan Doç. Dr. Ömer Kaynar ve Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. Dekanlık görevim süresince birlikte görev yapacağım mesai arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Muş Alparslan Üniversitesi çatısı altında Spor Bilimleri Fakültesi olarak genç bir çalışma kadrosu ile hem akademik anlamda hem de sportif organizasyonlarda ülkemiz, şehrimiz ve bölgemiz için önemli hizmetler üretmeye devam edeceğimize olan inancım tamdır” dedi.

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