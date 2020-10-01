Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, asaleten atandı.

MŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürüten Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, dekanlık görevine asaleten atandı. 2017 yılında üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda doçentlik kadrosuna atanan Kırımoğlu, 2018 yılında Prof. Dr. unvanını alarak Yüksekokul müdürü olarak görev yaptı. Görev süresi içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun fakülteye dönüşme sürecine önemli katkılar sunan Kırımoğlu, çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına öncülük etti. Ulusal ve uluslararası spor bilimleri kongrelerinde başkanlık görevlerini yürüten Kırımoğlu, özellikle bilimsel çalışma alanı olan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor alanında yaptığı projeler ile hem ilimiz paydaşlarına ve üniversitemize hem de spor bilimleri alanına önemli katkılarda bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, asaleten ataması yapılan Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

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