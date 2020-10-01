Başkan Kılıç’tan pancar üreticilerine maske

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç tarafından pancar üreticilerine maske dağıtımı yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede pancar üretimi yapan ve ürettikleri ürünü kantara getiren üreticilere maske dağıtıldı. Çiftçileri virüsten korumayı amaçladıklarını belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, süreç içinde bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Pancarlarını kantara getiren çiftçilere sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Başkan Tahsin Kılıç, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda, pandemi dönemi boyunca hep sahada kaldık. Bugünde pancar üreticilerimizi ziyaret ettik. Sahadaki çalışmaları inceledik. Tarladan kantara teslim edilene kadar tüm süreci yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimizin süreç boyunca karşılanacağı sorunları gidermeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi olması dolayısı iler bizde çiftçilerimizi yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimize yeniden maske dağıttık. Oda olarak yarın inşallah römorkların arkasına takılması için reflektör dağıtacağız. Tek temennimiz çiftçilerimizin cezai işlem görmemesidir. Şu anda ilçemizde pandemiye rağmen günde 34 bin ton şeker pancarı teslimi yapan çiftçilerimiz var. Bizler oda olarak her hafta maske dağıtımı yapmaya devam edeceğiz. Pandemi dönemi boyunca bizden ve çiftçilerimizden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın’a ilçedeki tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi dönemi boyunca durmadan üretim yapan pancar çiftçileri ise kendilerine maske dağıtan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a teşekkür ettiler.

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