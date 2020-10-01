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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

İHA

Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

– Muş’un Malazgirt İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, 17 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
Müftü Demirtaş, yayımladığı mesajda, “İslam’ın ilk sedası Mekke’de yankılanırken, Hazreti Peygamber (s.a.v) dinin tek hamisi olarak İslami davete başlayarak, Mekkeli müşrikleri tevhid dini olan İslam’a davet etmeye başlamıştı. Biliyordu başına gelmeyen kalmayacak. Biliyordu ezilecek, hor görülecek, küçümsenecek, kendisine deli ve sihirbaz denilecek. Ama buna rağmen Rabbinin vadinin hak olduğunu, hak dini anlatmak için kendisini gönderen Allah’ın O’nu koruyacağını kesin bir şekilde bilip ve inanıyordu. Onun için İslam daveti için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyordu. Kısa bir zaman içerisinde İslami davetin sedası her yere yayılmış oldu. Artık her yerde hatta her evde İslam konuşulur hale gelmişti. Diğer peygamberler döneminde olduğu gibi, peygamberimizin davetine sosyal hayatta ezilenler çoğunluktaydı. İslam davetinden önce ezildikleri gibi, Müslüman olduktan sonra da eziyetleri kat kat arttı. Ama bu sıkıntı ve eziyet onları yıldırmadı. Bilakis onları daha da kuvvetli hale getirdi. İşte peygamberin yanında onun gibi sıkıntı çeken bir avuç sahabi, İslam’ın sedasını bütün dünyaya duyurdu. Gittikleri her yerde peygamberin ahlakıyla beraber gittiler. Peygamberin ahlakını sahabeden görenler o ahlakla dirildiler. Peygamberi görmeden O’nun getirdiği dine uydular ve İslam uğrunda sahabe ile beraber cenk ettiler. İşte İslam’ı dünyanın dört bir yanına yayan bu sahabeler bir din görevlisi ve din gönüllüsüydü. Dünya hayatı nimetlerinin geçici olduğunu gerçek hayatın Allah’ın katında olduğunu bilip ve ona göre de dünyaya bel bağlamamışlardı. Hayat programlarını Allah’ın dinine göre ayarlayıp, gece gündüz demeden tevhid davetinden mahrum olan topluluklara ulaştırmaya çalıştılar. İşte din görevlisi olmak sahabe gibi olmak demektir. Din görevlisi demek peygamberin yeryüzünde temsilcisi demektir. Her din görevlisi kardeşimiz bu görevi ifa ederken bilmelidir ki, bu görevin sertacı Hazreti Peygamberdir. Ondan sonra gelen sahabesi ve onu takip eden ulemamızdır. Bu bilinçte olan din görevlisi kardeşimiz Allah için çabalayacak, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm din görevlisi hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı en kalbi dileklerimle kutluyorum” dedi.

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