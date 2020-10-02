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Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular

DHA

Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular


Muhammet Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler, okul bahçesinde sınıf oluşturdu. Öğretmenler ve öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterdiği 'bahçe sınıfı'nda ders işlenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulu´nda görevli idareci ve öğretmenler, koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesindeki eğitim-öğretim dönemini daha cazip ve verimli kılmak üzere farkındalık çalışması yaptı. Öğrencileri için kollarını sıvayan idareci ve öğretmenler, okul bahçesinde tahta ve çeşitli materyallerle 'bahçe sınıfı' oluşturdu. El birliğiyle sosyal mesafe, maske ve temizlik konusuna dikkat ederek, ilk olarak okul bahçesine tahta ve çeşitli materyallerle iskele kuran idareci ve öğretmenler, ardından sınıf ortamının oluşturulduğu alanı sıra ve masalarla donattı. Öğretmenler, öğrencilerin oturduğu masa ve sıraları çeşitli figürlerle rengârenk boyadı. 
Bahçede oluşturulan sınıf tamamlanınca ilk dersi 1'inci sınıf öğrencileri işledi. Öğrenciler, sosyal mesafe, maske ve dezenfekte işlemlerinin ardından ders ve çeşitli etkinliklerin işlenmesi için sınıfa alındı. Bahçe sınıfında derslerini işleyen öğrenciler, kendileri için açık alanda yapılan sınıfı çok beğendi. Öğretmenler ve öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterdiği bahçe sınıfında ders işlenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR
Okul bahçesinde sınıf ortamının oluşturulmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür eden öğrenciler, bahçe sınıfını çok sevdiklerini belirti. Öğrencilerden Rüzgar Çiftçi, "Öğretmenlerimiz bizlere okul bahçesinde çok güzel bir sınıf yapmış. Sıra ve masaları getirmişler. Sıra ve masaları bizler için çiçeklerle boyayıp, süslemişler. Çok beğendik, her gün buraya gelmek istiyoruz. Burasını çok sevdik" dedi. 
'NEŞELİ VE EĞLENCELİ BİR ORTAM OLUŞTURDUK'
Öğrencileriyle birlikte oluşturulan bahçe sınıfında ders işleyen öğretmen Asya Babatutmaz ise, "Eğitim-öğretim yılına başladık. Bu süreçte elimizden geldiği kadar dikkat ederek, sosyal mesafe, maske ki çocuklar buna çok çok dikkat ediyorlar. Hatta büyüklerden daha çok dikkat ediyorlar. Bu süreçte zaten sınıflardayız. Sınıflarımızda eğitimlerimizi görüyoruz. Çocukların sayısı her ne kadar az da olsa en azından bahçede böyle bir ortam kurarak, daha neşeli, daha eğlenceli bir ortam oluşturduk. Bunu bütün öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek ve eğlenerek yaptık. Çocukların da eğlenmesini tabi ki amaçladık. Umarım faydalı ve güzel olur" diye konuştu.
'EĞİTİME AKTİF BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'
Bahçe sınıfı ile eğitim-öğretim sürecine aktif bir şekilde devam edeceklerini belirten öğretmen Merve Keser ise şunları söyledi:
"Pandemi sürecinde çocuklarımız okullarından çok uzak kaldılar. Şimdi okullarına geri döndüler. İçerideki ortamdan uzaklaşıp, daha sağlıklı, kurallara uygun, açık havada güzel dersler işlemeleri için biz de içerideki sıra ve masalarımızı oluşturduğumuz sınıfımıza taşıdık. Bunları renklendirdik daha ilgi çekici, daha güzel bir hale gelsin diye. İnşallah burada daha güzel eğitim-öğretim sürecine aktif bir şekilde devam edeceğiz."
Sungu Hürriyet İlkokulu Müdürü Zülküf Demirçin de, "Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle daha öncesinde okul bahçesinde yapmış olduğumuz çardağı, bahçe sınıfına dönüştürdük. Bahçe sınıfını oluşturarak, öğrenciler için daha motive edici bir çalışma alanı yaptık. Çocuklarımız burada, eğitim-öğretimini daha sağlıklı, daha verimli bir şekilde almaktadırlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-02 10:35:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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