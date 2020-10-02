Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı

Muş’ta yapılacak motorlu taşıtlar esınavına düğme görünümlü kamerayla girmeye hazırlanan 1 adayla birlikte 3 kişi yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Muş İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak motorlu taşıtlar esınavına girecek şahıslara yönelik bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 şahsa 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet düğme görünümlü kamera, 1 adet kamera, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet sim kart, 1 adet batarya, 36 adet mikro pil, 2 adet mobil internet sağlayıcı, 1 adet yapıştırıcı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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