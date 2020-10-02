Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon

İHA

Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş’un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ kuranlara yönelik operasyon düzenlendi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü tarafından sözde bölge halkının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş ili Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Kent Meclisi (İlçe Meclisi) ve Halk Mahkemesi (Adalet Komisyonu) kurulduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığının planlı faaliyeti kapsamında, kent meclisi ve halk mahkemesi başkan/üyelerine yönelik 29 Eylül 2020 tarihinde 20 şahıs hakkında eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Aralarında HDP eski ilçe belediye eş başkanı, HDP eski il genel meclisi üyeleri, HDP eski yönetim üyeleri ve görevden alınan HDP eski ilçe başkanı/akrabası bulunan 13 şahın hakkında ikmalen işlem yapılmış, 6 şahıs Muş İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde, 1 şahıs Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yapılan ev aramaları sonucunda; 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 65 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet terör örgütünü simgeleyen fotoğraf, 9 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kartı, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet tablet, 2 adet flash bellek, 8 adet CD, 3 adet DVD ele geçirilmiş ve adli makamlara sevk edilmiştir. Terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı ...
Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
YEREL HABERLER Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü
YEREL HABERLER Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü
Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı
YEREL HABERLER Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs ...
Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı
YEREL HABERLER Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri ...
Malazgirt’te ‘Solis’ marka traktörün bayiliği açıldı
YEREL HABERLER Malazgirt’te ‘Solis’ marka traktörün bayiliği açıldı
Başkan Kılıç’tan pancar üreticilerine maske
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan pancar üreticilerine maske
MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı ...
MŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, asaleten atandı
YEREL HABERLER MŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. ...
MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Karadağ asaleten atandı
YEREL HABERLER MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. ...
Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske olmazsa olmazımız
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske ...
Bulanık SYDV binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Bulanık SYDV binasının temeli atıldı
Muş’ta kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta kaçakçılık operasyonu
Müftü İmamoğlu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Müftü İmamoğlu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret
Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti
Malazgirt’te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt’te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X