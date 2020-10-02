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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi

İHA

Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi

– Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde maske ve mesafe denetimleri sıklaştırıldı.
Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesi ekipleri tarafından ilçede sıklıkla yapılan denetimlerde, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılırken, esnafın ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü. Kurala uymayanlar Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
Kaymakam Emre Yalçın, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yaptılar. Kaymakam Emre Yalçın, ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında denetimleri yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Salgın sürecini İlçe Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar olarak kararlı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Emre Yalçın, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemizde salgın süreci boyunca özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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