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9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

İHA

9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Bursa'da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş'ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa’da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşi Dilek T' yi öldüren Adem T.'nin kaldığı adres tespit edildi. 9 yıl sonra Muş'un Toprakkale köyünde saklandığı merdivenin altındaki gizli bölmede yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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