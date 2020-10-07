Muş'ta hortum paniği

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Muş'un Korkut ilçesi açıklarında meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Korkut ilçesi İçboğaz köyü yakınlarında kısa süreli oluşan devasa hortum, özellikle çiftçileri paniğe sevk etti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bulutlara kadar ulaştı.

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