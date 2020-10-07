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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te ilk defa ekilen patates çiftçiye umut oldu

İHA

Malazgirt’te ilk defa ekilen patates çiftçiye umut oldu

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Adaksu köyünde ekimi ilk defa yapılan patates, iklim şartlarının uyumuyla beraber yüksek verim sağlayınca Malazgirtli İşadamı çiftçi Cevdet Uzundemir’e umut oldu.
Malazgirt’te bir çok iş alanında başarılı faaliyetler yapan İşadamı çiftçi Cevdet Uzundemir, ilçeye bağlı Adaksu köyünde ilk defa ilçe genelinde patates üreticiliğini yaptığını ve su kaynağına erişimde sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntının yaşanmaması durumunda, patates üretiminde rekolte ekim yaparak, bin dekarlık alana yayacağını belirtti. Çiftçiyi tarlada ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, hayırlı osun dileğinde bulundular. İlçeye ilk defa organik patates ve fasulye eken İşadamı çiftçi Cevdet Uzundemir’e teşekkür ettiğini belirten Başkan Kılıç, ilk defa ekilen organik patatesten ve fasulyeden çok güzel ve kaliteli bir verim aldıklarını belirtti.
Başkan Kılıç,”İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile beraber buradayız. Bugün Adaksu köyümüzde Malazgirt'te bir ilke imza attılar. Patates üreticilerimizin yanına geldik şu anda arazideyiz. Gördüğünüz gibi işte şimdiye kadar Malazgirt'te patates yeşermez diyenler bugün gördüler ki çok güzel patates yetişiyor. Çiftçilerimiz bir ilke imza attılar. Malazgirt’te artık patateslerimizde yeşeriyor. Bundan sonrada Malazgirt ilçemizin ismi patates ile de alınabilir. Şuanda gördüğümüz Ahlat patatesi kadar kaliteli ve güzel ve hormonsuz bir patates üretimimiz var, fasulyemiz var. Bu sene Malazgirt’imizde bir ilkleri imza attık. Çiftçimiz Cevdet Uzundemir bir ilke imza attı. Adaksu köyümüzde şu anda fasulye gördüğünüz gibi patates var. Çok şükür artık bu bölgede ve burada yaşayan halk için bir ekmek kapısı oldu. İşte gördüğün gibi sahada çiftçilerimiz çalışıyorlar. Hem ücretini alıyorlar hem de evlerine ekmek götürüyorlar. Ayrıca çiftçimizde kazanıyor hem de bölgeye ciddi bir katkı sağlıyor. Onun için ben çiftçimize çok teşekkür ediyorum. Malazgirt'te İnşallah bu patates ekimi fasulye ekimi daha da alanı bunu yayacağız. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda her daim sahadayız. Bugün de ilçe tarım müdürümüz ile birlikte buraya geldik. Tarlayı yerinde incelendik. çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ”dedi.

“Her gün 4050 bayan eleman çalışıyor”
İlk etapta deneme amaçlı 150 dönüme herhangi bir kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan organik olarak ekmiş olduğu patatesten, 300350 ton civarı rekolte bekleyen işadamı çiftçi Cevdet Uzundemir, Malazgirt’te ilk defa bu çapta patates ekildiğini belirtti. Uzundemir, “İlçede yaptığımız tüm işlerimizde büyük emek verdik. İlçemizdeki üreticilerimiz sadece arpa ve buğday ekiyor. Bende bu yıl ilk defa bir deneyim dedim. İnşallah bir randıman alırım dedim. Hiçbir destek almadan tamıyla kendi imkânlarımla 500600 dönüm demene yaptık. Fasulye ektik, 150 dönüme de patates ektik. 300350 ton civarı rekolte patates bekliyoruz. Çok şükür kalitemiz çok iyi hormonsuz ilaçsız üretim yaptık. Suda biraz sıkıntı çektik. Su sıkıntılarımız giderirsek bu imkânlarımızı bin dönüme çıkarmayı düşünüyoruz. Buraya çalışmaya gelen arkadaşlar çok şükür para kazıyorlar. Hepside çok büyük emek verdiler. Bu arkadaşlarımızın çocuğu öğrenci. Pandemi dolayısı ile okul olmadığı için gelip çalışıyorlar evlerine ekmek götürüyorlar. Günde yaklaşık 4050 bayan yevmiyeli olarak çalışıyor. Bahardan bu yana yaklaşık 250 bin TL para kandılar “dedi.

“Toprak ve iklim yapısına uygun tohum buldum”
İşadamı çiftçi Uzundemir, Ahlat ziyaretlerinde patates üreticiliği yapan çiftçilerle bir araya gelerek onlardan öğrendiği patates ekim teknikleri ile bu yola çıktığını belirterek, ”İşlerimden dolayı Bitlis’in Ahlat ilçesine gidip geliyordum. Bu sırada patates üreticileri ile konuşma imkânım oldu. Tohumundan tutunda ekim ve söküm işlerine kadar tüm evreleri bana verdikleri bilgiler sayesinde öğrendim. Özellikle patates tohumunun üzerinde çokça durmaları dikkatimi çekti. Bu kapsamda araştırmalar yaptım. Toprak ve iklim yapısına uygun tohum buldum. Kaliteli ve hastalıksız tohumluk kullanmak patateste önemli ve zorunlu bir durumdur. Patates tarımında yüksek verim alabilmek için yüksek verimli çeşit kullanma kadar sağlıklı tohumlukların kullanılması da önemlidir. Seçilen çeşit ne kadar yüksek verim potansiyeline sahip olursa olsun, eğer tohumluk yumrular sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen verime ulaşmak mümkün olamaz. Patates hastalıkları genellikle yumrularla taşınmakta ve hastalıkların belirtilerini yumru üzerinde çıplak gözle görmek mümkün olmamaktadır. Bu standartlarda tohum bulduktan sonra Mayıs ayının 25’inde tarlaya ekim işlerine başladım” şeklinde konuştu.
Pandemi dolayısı ile okulu kapalı olan lise öğrencisi Zeynep Özdemir bu iş sayesinde babama yardımcı olarak evin geçimine katkı sağlıyorum dedi.
Özdemir,” biz buraya patates toplamaya geldik. Bu yıl ilk defa burada çalışma imkânımız oldu. Biz altı kardeşiz, beş kız bir erkek. Bizim çalışanımız tek babam. Bizde ona yardımcı olmak için burada çalışarak evimize ekmek götürüyoruz” dedi.

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