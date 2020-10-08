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Muş'ta altyapı projesinde son rötuşlar yapılıyor Yeni içme suyu hatları ve depoları etap etap devreye alınıyor Cuma günü ilk bağlantı yapılacak

İHA

Muş Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme projesi kapsamında sona gelindi.

Muş'ta altyapı projesinde son rötuşlar yapılıyor Yeni içme suyu hatları ve depoları etap etap devreye alınıyor Cuma günü ilk bağlantı yapılacak

Muş Belediyesi’nin 2017 yılında başlattığı içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme projesi kapsamında sona gelindi.
Son üç yılda şehrin tüm bölgelerine yeni hatların döşendiği proje kapsamında içme suyu hatları ve yeni depolarının bağlantılar yapılmaya başlanıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın vizyon projeleri arasında yer alan ve kentin gelişmişliğine değer katan altyapı projesinde son rötuşlar yapılıyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları çalışmalar sırasında yapılırken içme suyu ve yeni depoların bağlantıları da etap etap gerçekleştiriliyor.

“Cuma günü saat 11.00’den cumartesi günü 24.00’e kadar su kesintisi yapılacak”
Muş Belediyesi’ne ait 1 Nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattının Karşıyaka Mahallesi’nde yapılan yeni içme suyu deposuna bağlantısı için 9 Ekim Cuma günü saat 11.00’den 10 Ekim Cumartesi günü 24.00’e kadar su kesintisi yapılacak. Sunay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi bağlantı yolunda yapılacak bağlantı çalışmalarından dolayı Yeşilce, 15 Temmuz, Yeşilyurt, Zafer, Sunay, Saray, Yeni ve Kültür Mahallelerinde kesinti yaşanacak. Belirtilen süre içerisinde vatandaşların yaşayacağı mağduriyeti asgariye indirmek üzere Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri mesken ve işyerine su taşımak için teyakkuzda olacak.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş’umuzun hak ettiği seviyeye ulaşması için eksikliğini hissettiğimiz ve ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduk. En önemli sıkıntılarımızdan biri olan ve bu şehrin kanayan yarası haline dönüşen altyapı projesini hayata geçirmek için çok çaba sarf ettik. Halkımızın da desteği ve metaneti ile zorlu süreci sonuna ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında sıkıntılı son viraja girmiş bulunmaktayız. Malumunuz her bölgede kazı ve yeni hat döşeme çalışması yaptık. Kanalizasyon hatlarını çalışmalar sırasında yeni şebekelere bağladık. İçme suyu ve yeni içme suyu depolarını da çalışmaların sonunda yani bundan sonra etap etap devreye almamız gerekiyor. İlk bağlantımızı Cuma günü yapıyoruz. Şehri besleyen ana isale hattının bağlantısı için su kesintisi yapmak zorundayız. Her zaman olduğu gibi yine halkımızın sabrına ve desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunda hem sağlıklı şebekelerden istifade edeceğiz, hem de ciddi bir sorundan kurtulmuş olacağız. Su kesintisinin yaşandığı zaman diliminde tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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