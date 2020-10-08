Malazgirt’te korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te korona virüs denetimi

İHA

Malazgirt’te korona virüs denetimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü. İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi. Kaymakam Emre Yalçın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Malazgirt’te salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Yalçın, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Kaymakam Yalçın, “İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Salgın ile mücadelede kapsamında tüm kurları yerine getiren esnaflarımızı yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaymakam Emre Yalçın ile birlikte ilçe merkezindeki denetime Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir, Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Harun Nazlı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye ekipleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta altyapı projesinde son rötuşlar yapılıyor Yeni içme suyu hatları ve depoları etap etap devreye alınıyor Cuma günü ilk bağlantı yapılacak
YEREL HABERLER Muş'ta altyapı projesinde son rötuşlar yapılıyor Yeni ...
Malazgirt ilçesinin tek balıkçısı açıldı
YEREL HABERLER Malazgirt ilçesinin tek balıkçısı açıldı
Malazgirt’te ilk defa ekilen patates çiftçiye umut oldu
YEREL HABERLER Malazgirt’te ilk defa ekilen patates çiftçiye umut ...
Muş'ta hortum paniği
YEREL HABERLER Muş'ta hortum paniği
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’tan MŞÜ Rektörü Polat’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Muş İl Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’tan MŞÜ Rektörü ...
Muş Belediyesi çıkmaz sokakları açmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesi çıkmaz sokakları açmaya devam ediyor
(Özel haber) Muş’ta ilk defa ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı
YEREL HABERLER (Özel haber) Muş’ta ilk defa ekimi yapılan çerezlik ...
Polisten silah ticareti yapanlara darbe
YEREL HABERLER Polisten silah ticareti yapanlara darbe
Polisten silah ticareti operasyonu
YEREL HABERLER Polisten silah ticareti operasyonu
Muş’ta deneme ekimleri yapılan şeker pancarı ve patatesten elde edilen ürünler analiz edilecek
YEREL HABERLER Muş’ta deneme ekimleri yapılan şeker pancarı ve ...
9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren ...
Muşlu kadınlar hem yöresel yemekleri öğreniyor, hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER Muşlu kadınlar hem yöresel yemekleri öğreniyor, hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X