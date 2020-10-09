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Gençler, okulları yüz yüze eğitim için hazırlıyor

DHA

Gençler, okulları yüz yüze eğitim için hazırlıyor


Asena TUTAR/MUŞ (DHA)MUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi liderleri, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okulları, pandemi şartlarına göre hazırlamaya başladı. Gençlik liderleri, Fatih İlkokulu'nun sınıf, lavabo ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı koridorlara boya ve çeşitli materyallerle 'maskeni tak', 'fiziksel mesafeni koru', 'sağlığınız için bu alana oturmayın' ve ayak izleri işaretlerinin yer aldığı çizimler yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1'inci sınıflarda kısmi olarak başlayan yüz yüze eğitimin 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarda 12 Ekim'de başlayacağını açıklamasının ardından okullarda hazırlık başladı. Yüzlerce öğrencinin sınıfları dolduracağı Muş'ta okullar pandemiye göre hazırlanıyor. Okuldaki öğretmenlerin çalışmalarına destek veren Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi liderleri, okullarda koronavirüsle mücadele konulu çalışma başlattı. Gençlik liderleri, merkeze bağlı Fatih İlkokulu'nda sınıf, lavabo ve öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları alanlara 'maskeni tak', 'fiziksel mesafeni koru', 'sağlığınız için bu alana oturmayın' ve 'ayak izleri' çizimleri yaptı ve ardından tek tek boyadı. 15 gençlik lideri, öğretmenlerle birlikte ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın 14 koruma kuralının yer aldığı çalışmaları sınıflarda, duvar ve kapılara yapıştırdılar.
Muş Gençlik Merkezi Lideri Proje Sorumlusu Aynur Karakuzu, "Muş Gençlik Merkezi ve gençlik gönüllülerimizle birlikte okulları gezip, sosyal mesafe ve uyarı bırakıyoruz. Duvarlara çeşitli imgeler yapıyoruz. Yerlere, 'maskeni tak', 'fiziksel mesafeni koru' gibi işaretler bırakıyoruz. Birkaç okul ile başladık, okullar açılmadan bunu bütün okullara yaymaya çalışacağız. Bu projedeki asıl amacımız açılacak olan okullarımızda öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, hijyen kurallarına uysunlar diye, yerlere ve duvarlara sosyal mesafe uyarı işaretleri bırakıyoruz" dedi.
'VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'
"Hep birlikte virüsü yeneceğiz" diyen gençlik liderlerinden Bülent Çakı, "Okullarımızın açılmasıyla birlikte çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için Covid-19'u önleyici ve daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli işaretlerle uyarılar yapıyoruz" diye konuştu.
Gençlik liderlerinden İrfan Batır da "Muş Gençlik Merkezi lideri ve gönüllüleri olarak yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte tüm okulları gezip, pandemi sürecinde Covid-19 mücadelesinde çocuklarımızın dikkatini çekmek için okullarımızda görseller çiziyoruz, boyalar yapıyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek, umarım yeni eğitim ve öğretim yılı bütün çocuklarımız için hayırlı olur. Herkese başarılar diliyoruz" dedi. 
'ÇOCUKLARIMIZ BU ÇALIŞMAYLA DAHA DİKKATLİ OLACAK'
Gençlik liderlerinin yapmış olduğu çalışma için teşekkür eden Fatih İlkokulu Müdürü Hüsni Deniz ise şunları söyledi:
"Gençlik liderlerimiz tarafından okulumuza temizlik ve hijyen konularıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve olması gereken broşür ve grafiklerle yağlı boya yapıldı. Biz de okul olarak tedbirlerimizi aldık ve velilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz WhatsApp gruplarıyla. Öğrenci sıralarımıza çapraz oturulacak şekilde, sosyal mesafe korunacak şekilde önlemlerimizi aldık. Bundan sonraki önlemlerimizi de almaya devam ediyoruz. Okulumuzun giriş ve çıkışına gerekli uyarı ve levhalarımızı astık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Velilerimizi bilgilendirirken çocuklarımızın çantalarına kolonya, ıslak mendil ve maske bulundurma konusunda velilerimizle iş birliğine gidilerek bu konuda gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız."
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Asena TUTAR
2020-10-09 09:40:18

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