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Muş MEM’e alınacak hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı kura çekimiyle belirlendi

İHA

Muş MEM’e alınacak hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı kura çekimiyle belirlendi

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alınacak olan 904 temizlik ve güvenlik personeli alımı, noter huzurunda kura çekimiyle gerçekleştirildi.
Merkeze bağlı Yavuz Selim İlkokulu Bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen kura çekimine; İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İŞKUR personelleri, noter ve müracaatçılar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, “2020 yılı İŞKUR üzerinden bizlere yardımcı olacak, okullarımızı hijyenik hale getirecek, eğitimöğretim ortamları içerisinde bizlere katkı sunacak değerli hemşehrilerim hoş geldiniz. Milli Eğitim Müdürlüğüne TYP üzerinden temizlik elemanlarının ve güvenlik görevlilerinin alımları yapılacak. Gerekli müracaatların ardından bugün kura çekimine geldik. Bu yıl ilimize 700 temizlik, 204 güvenlik personeli alınacak. Kontenjanımız bu. Toplamda 904 ailemize ekmek gidecek. Allah, devletimize zeval vermesin. 700 temizlik işçisinin 430’unu merkez ilçeye bırakmak üzere diğer kalanları 5 ilçemize dağıttık. 204 güvenlik personelimizin de 100’ünü merkeze bıraktık, geriye kalan 104’ünü de diğer ilçelerimize gönderdik. Merkez ilçe ilimizin en büyük ilçesi.” dedi.

“Kura çekimi noter tarafından yapılacak”
Kura çekiminin noter huzurunda yapılacağını aktaran Kıvanç, “kendiniz geleceksiniz ve kutunun içerisinden kura çekeceksiniz. Bundan sonrası nasip, kısmet. Biz kapalı olan okullarımızın dışında tüm okullarımıza temizlik elemanını verdik” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından noter katibi tarafından adaylara kura çekimi ve itirazları hakkında detaylı bilgi verildi. Polis ekiplerinin sosyal mesafe tedbiri aldığı kura çekimi, isimlerin belirlenmesinin ardından sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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