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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta köy ve az nüfuslu yerlerde eğitim başlayacak

İHA

Muş’ta köy ve az nüfuslu yerlerde eğitim başlayacak

Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitim başlayacak.
Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 9 Ekim 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplandı.
Muş Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 5 Ekim 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında alınan kararlar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca köylerdeki 5, 6 ve 7. Sınıflarında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile eğitime başlayabileceğine ilişkin kararları gereği; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 9 Ekim 2020 tarihli 14522930 sayılı yüz yüze eğitim ile ilgili yazısı görüşüldü. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının 8 Ekim 2020 tarihli ve 14430520 sayılı yazısının ilgi(b) ve ilgi (c) çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının, başta fiziki mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı olmak üzere korona virüs salgını kapsamında alınacak tüm tedbirlerle birlikte 12.10.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim yoluyla yapılmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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