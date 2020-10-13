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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu

İHA

Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu

Muş halkı tarafından sevilen ve uzun yıllardır gönüllü olarak AK Parti’ye hizmet eden genç siyasetçi Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Muş’ta özellikle yaptığı yardımlar ve gençlere gösterdiği ilgiyle tanınan genç siyasetçi Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu. Kentte sevilen, sayılan isimler arasında yer alan Çetin, mütevazı kişiliği ve çalışkanlığıyla biliniyor. Partinin selameti için gönüllü olarak birçok görevde bulunan Çetin, uzun yıllar partiye hizmet etmek için il başkanlığı için kolları sıvadı. Başkanlık için saha çalışmalarına başlayan Çetin, kent halkı tarafından da destekleniyor.
Adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan genç siyasetçi Savaş Çetin, davanın bir neferi olarak tüm gücüyle memleketi için hizmet etmek istediğini söyledi. AK Parti’ye hizmet etmenin gönül işi olduğunu vurgulayan Çetin, “AK Parti’nin hizmet farkı gönül partisi olmasından kaynaklanmaktadır. 19 yıldır milleti için hizmet yolunda gitgide büyük bir sevda ortaya koyan davaya hizmet etmek büyük bir onurdur. Çıktığım bu yolda inşallah Allah bizleri muvaffak eder ve bundan sonraki gücümün tamamını vatandaşlarımız için harcarım. AK Parti Muş İl Başkanlığı için aday oldum. Bu süreçte vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü ile karşılaştım ve büyük bir kitle bizimle beraber olduğunu ifade ettiler. Bu da bizlere ne kadar doğru bir karar verdiğimizi tekrar göstermiş oldu. Bu minvalde hayatını halkına adayan kurucumuz, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık ve sıhhat diliyor, gelecek yıllarda da beraber çalışma fırsatı bulmayı temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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