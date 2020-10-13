Köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi

Muş’ta köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Muş İl Milli Eğitim Müdürümüz Enver Kıvanç, okul müdürleri ile birlikte köy okulları bahçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte köy okulları bahçesinde 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.