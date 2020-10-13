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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesinin asfalt mesaisi hızla devam ediyor

İHA

Muş Belediyesinin asfalt mesaisi hızla devam ediyor

2020 yılı çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokakların büyük bir kısmını asfaltlayarak hizmete sundu.
Muş Belediyesinin asfalt seferberliği devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır Muş’un birçok mahallesindeki yolları asfaltlayan Muş Belediyesi, sezon sonuna kadar bu çalışmasını sürdürmeyi planlıyor. Her gün farklı bir mahallede çalışma yapan belediye ekipleri, adeta zamanla yarışarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Son olarak Saray Mahallesi SSK bölgesinde asfalt serimi yapan ekipler, birkaç gün içerisinde bu bölgede altyapısı tamamlanan tüm yolları yenilemeyi planlıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Asya, yağışlar öncesi altyapısı tamamlanan tüm yolların ivedilikle asfaltlanması talimatını verdi. Başkan Asya, incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin çay davetine icabet ederek yapılan çalışmalar hakkında onları bilgilendirdi.
Her yıl bir önceki yıla göre tempoyu arttırdıklarını ifade eden Başkan Asya, daha fazla üretip hizmet etmek için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Muş’un iyi bir seviyeye gelebilmesi için ciddi çaba sarf ettiklerini aktaran Başkan Asya, “İlimizin eksik aksaklıklarını önceleyerek belirlediğimiz hizmet programımızı uygulamanın gayretindeyiz. Bir yandan altyapı projesinde sona yaklaşırken diğer yandan yeraltı hatlarının kazısından dolayı tahrip olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Geçen yıldan itibaren asfalt alanında önemli çalışmalar yaptık. Birçok mahallemizin yollarını yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Pandemi dolayısıyla bazı planlamalarımız sekteye uğrasa da bunu vatandaşlarımıza hissettirmeden çalışmalarımıza hız verdik. Hedefimiz bu yıl çalışma sezonunun sonuna kadar, yağışlar öncesi içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve doğalgaz hatlarının geçtiği tüm yolları asfaltlamak. İnşallah bu konuda da muvaffak oluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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