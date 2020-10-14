Köy okullarında korona virüs denetimi

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, belde ve köy okullarında pandemiye karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyerek öğrencilerin ders işleyişlerine eşlik ettiler.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, Bilim Kurulunca alınan kararları okullarda inceleyerek; maske, mesafe ve hijyenin önemi hakkında öğretmen ve yöneticilere bilgilendirmelerde bulundu. Selvi, okullarda yeterince önlemin alındığını gözlemlediğini belirterek, yönetici ve öğretmenlere alınan tedbirler nedeniyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.